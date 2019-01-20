〈南部〉關懷弱勢童 南市發愛心餐食券

2019-01-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節連假長達九天，南市社會局昨天啟動「弱勢兒少愛心餐食補給站」計畫，針對春節前夕及春節期間的弱勢照顧，包含對長者、兒少、街友與中低收入戶等，視不同需求個別提供餐食券、春節慰問金、禦寒衣物及發放年菜、物資等服務，讓弱勢族群可以安心過年。

即日起可至三大超商兌換

社會局表示，今年寒假含春節期間，仍持續與清祿集團合作，針對社工評估有餐食需求的國中、小學生計七百五十人，發放約一萬二千張餐食券，即日起至二月十日，可持幸福餐食券至OK、全家或統一等三大超商兌換便當、麵包、飯糰或牛奶類等，讓弱勢家庭孩童不因寒假期間沒有營養午餐而挨餓。

並發放低收、中低收慰問金

社會局說，近期除加強關懷訪視高風險家戶外，自一月廿八日起發放低收入戶、中低收入戶春節慰問金，春節期間持續提供失能老人長照及喘息照顧服務，連結三十七區公所對轄內弱勢家庭及民眾適時關懷，以及啟動低溫遊民救助關懷，贈送乾糧、熱食、睡袋、暖暖包及禦寒衣物等措施。

社會局在春節關懷服務不打烊，若民眾發現有緊急保護需求的家庭，可撥打113、110求助，或撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線。

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