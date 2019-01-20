〈南部〉春節遊府城 觀光巴士免費

2019-01-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期九天，市府做好交通疏運規劃，交通局長林炎成表示，交通紓解將採取動線分流、人車分道，停車規劃方面設立了區外停車，公共運輸則推出公車為主、接駁為輔的計畫，而T-Bike站點已增加至六十二處，春節期間府城觀光巡迴巴士免費搭乘、雙層巴士票價優惠，台灣好行八八、九九路公車半價優惠，歡迎民眾「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行」輕旅行過新年。

交通疏運指揮中心 將開設

交通局也將開設「交通疏運指揮中心」，自二月五日至十日每日均有專人輪值，監控各主要道路車流情形，即時因應處理，專線電話為06-2988944。

市長籲搭公車、騎T-Bike

市長黃偉哲呼籲民眾，來台南走春盡量步行、搭乘大台南公車或騎乘T-Bike，減少自己開車的機會，才能夠好吃、好玩、好行，但是不塞車。

黃偉哲說，市府團隊針對春節期間詳實規劃並提供許多疏運資訊，如停車規劃、交通管制路線、公車優惠等，就是要展現決心，洗刷被人家說是「全世界第九大塞車城市」的污名，也要讓民眾來到台南輕鬆享受春節假期。

黃偉哲不諱言，因南市道路面積有限，車潮湧進這麼多難免會塞車，雖然交通改善一直是市府努力目標，但非一蹴可幾，需長時間努力，就像治水一樣。

112條公車路線 串連各景點

交通局擬定交通疏導規劃，包括鹽水月津港燈節、鹽水蜂炮兩大活動，以及安平古堡、赤崁樓、孔廟、街道美術館、奇美博物館、關子嶺、七股、梅嶺、虎頭埤九大熱門景點，計有一一二條公車路線可串連，春節期間每日估計疏運約五萬人次至各大景點，也可利用低碳節能的T-Bike暢遊府城。

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