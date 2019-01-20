〈南部〉南方四島擬管制收費 立委促政策接地氣

2019-01-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕即將成立自然人文生態景觀區的南方四島國家公園，擬實施登島管制收費措施，由於管轄權及先前六大承諾未達成，引發地方民意反彈，澎湖縣議員陳佩真要求由望安鄉民自決，立委楊曜昨也邀集海洋國家公園管理處，提出政策應接地氣。

依據海洋國家公園規劃，南方四島擬成立自然人文生態景觀區，凡進入南方四島的遊客，須依法提出申請，同時經由專業導覽人員帶領，若未依規定，可罰鍰三千至三萬元不等，而申請專業導覽人員，每團廿人以下，收取二千四百至三千六百元不等，所有專業導覽人員以南方四島居民優先錄取。

海管處強調，成立自然人文生態景觀區是為使用者付費，增加居民就業機會和地方收入；陳佩真質疑，南方四島屬望安行政區，應由望安鄉民自決； 自然人文生態景觀區成立後，全區須依相關法條規範，當地祖傳土地、海域利用都可能受限，更質疑南方四島國家公園成立之初，允諾解決的水電、交通及人事任用等問題至今無解。

針對地方反彈，楊曜邀集海管處長詹德樞、副處長徐韶良北上立院商談，對於民進黨執政想到什麼做什麼，卻未有配套措施，無法接地氣得人心，將持續監督；海管處表示，自然人文生態景觀區與澎湖縣政府、海管處劃分區域相同，考慮島嶼承載量，實施以價制量的總量管制，未來會持續與地方溝通，取得共識後順利推動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/