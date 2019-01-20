〈南部〉寶山里櫻花開 桃源辦活動邀客

2019-01-20

〔記者蘇福男／桃源報導〕桃源區寶山里櫻花公園的三千株櫻花正盛開，「櫻綻花開滿桃源」活動昨熱鬧揭開序幕，連續兩週的週休假日安排文化傳統展演、部落導覽解說和茶席體驗活動，要讓上山賞櫻遊客滿載而歸。

桃源區寶山里櫻花公園位於藤枝林道十六．五Ｋ處，種有三千株櫻花，正值盛開，桃源區公所昨起舉辦賞櫻活動，包括副市長洪東煒、民政局專委宋貴龍、市議員賴文德、桃源區長謝英雄和那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛等人均出席，種下多株櫻花種苗，並掛上祈福卡，隨後一行人在櫻花樹下，即坐茶席品茗在地寶山好茶。

洪東煒致詞讚嘆桃源山區美景，何必遠赴日本賞櫻？他表示，桃源區、那瑪夏區和茂林區雖地處偏遠，但原民文化各具特色，農作物多元，目前道路暢通、交通方便，鼓勵民眾前來旅遊。

謝英雄指出，桃源寶山里櫻花公園對賞櫻遊客獨具吸引力，尤其山路盤旋在大山之間逐步上升，樹種、氣溫、景觀沿路千變萬化，每當晨曦午後，山中的優雅霧氣為滿山的櫻花樹披上一層薄紗，讓櫻花從日光下的豔麗奪人轉為婉約柔情，在虛實縹緲中，打造出全國獨具特色、多樣面貌的賞櫻景點。

桃源公所表示，櫻花公園除有在地農特產品市集展售，今天及廿六日、廿七日並安排文化傳統展演、部落導覽解說和寶山茶茶席體驗活動，歡迎遊客上山體驗。

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