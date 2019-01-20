〈南部〉韓國瑜證實氣爆律師費6548萬 綠議員控國民黨抹黑

2019-01-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在議會質詢時公開表示，高雄氣爆善款代位求償律師費僅編列六五四八萬元，與藍營先前指控前高雄市政府團隊花費一．三億元的八一氣爆善款做為代位求償律師費，有相當落差，高市議員康裕成表示，韓國瑜說法證實國民黨說謊抹黑。

許崑源曾質疑前市府花1.3億

去年五月，時任市議員許崑源（現任議長）在議會質詢時，強烈批判陳菊團隊動支八一氣爆善款一億三千萬元，做為幫災民代位求償的律師費，質疑善款是這樣花用的嗎？還說，如果在議會說的是假的，歡迎提告。

康裕成在臨時會質詢時，要求韓國瑜對此說明，韓當場證實，氣爆訴訟律師費只花六五四八萬元善款，與藍營批判的一．三億元有相當落差。

有律師資格的康裕成再追問法制局長吳秋麗，吳秋麗以一審為例說明編列標準，是以共三一四○位災民、每人一萬元計算；康裕成表示，由此可證善款確實用在替災民打官司，韓市府團隊的答詢，根本就是打臉國民黨全黨上下，證實他們抹黑說謊。

康裕成說，在以善款執行的八一氣爆代位求償救助計畫中，訴訟相關費用是為協助災民進行高難度舉證及攻防官司，律師團更是依採購法公開進行選任。

她強調，每位災民受損狀況不一，律師須依據每個人的狀況一一整理證據及舉證，平均計算後，在三審中，每位災民律師費僅兩萬元，明顯低於一審五萬元行情許多，所有預算皆由市府、專業人士、重傷者、災區人士等代表共廿人組成的善款委員會審議通過。

許崑源︰根據市府提供資料

對於綠營指控，許崑源辦公室表示，當時所說數據是由市府提供資料，關於氣爆代位求償訴訟費編列一億三千多萬元，並沒說謊或抹黑。

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