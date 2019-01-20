〈南部〉台東春節返鄉專車 2.1仍有空位。

2019-01-20

〔記者張存薇／台東報導〕今年春節連假長達九天，民眾選擇返鄉時間較多元，台東縣春節返鄉專車十三日開賣後仍有餘票，昨天重新售票，並放寬承購資格，讓縣民的眷屬、同戶籍親友均可搭乘，目前二月一日晚間返鄉專車仍有空位，縣府交通及觀光旅遊處歡迎民眾多加利用。

台東縣政府持續開辦春節返鄉專車，設定身分證字號V開頭和設籍台東縣民眾購買、搭乘。交觀處說明，為確保縣民權益，因此由縣民優先訂票，經十三日起一連兩波售票後，六班次中已有五班次額滿，二月一日晚間七點零八分從樹林站發車的返鄉專車仍有餘票，因此開放設籍台東的直系親屬、配偶或設籍同一戶的親友訂票搭乘。

不少民眾反映，因為二月四日除夕，之前有好幾天的時間可以返鄉，返鄉車票比較好買，交觀處指出，即日起可在網站上購票，一月卅一日至二月一日上午十一時至晚間八時於台北車站服務台取票、退票，台東縣政府大廳服務台服務時間則為一月卅一日及二月一、八、九日上午九時至晚間六時。

有關返鄉專車最新訊息請至「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或縣府返鄉專車網站（網址：htrain.taitung.gov.tw）查詢。

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