〈南部〉《屏東》台灣燈會 法國水上劇團大鵬灣獻技

2019-01-20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會二月十九日至三月三日在屏東登場，屏東縣政府昨天公布燈會表演節目，邀請國內外知名藝文團隊及藝人演出逾百場，今年是台灣燈會首度在海洋灣域設置燈區，特別邀請法國水上烏托邦劇團帶來水上劇場，以及夜空中璀璨的無人機燈光秀等都令人期待。

大鵬灣燈區 每晚夜光遊行

屏東縣長潘孟安表示，燈會期間天天有不同型態的主題表演，邀請國內及日、韓、西班牙、法國、印尼等國的頂尖演藝團隊，以陸、海、空兼具的表演藝術，帶給觀眾前所未見的感官震撼；每晚在大鵬灣燈區還有夜光遊行，大型海洋玩偶熱鬧演出。

二月十九日開幕 萬人點燈

屏縣府文化處表示，燈會二月十九日在大鵬灣主燈區開幕，突破往年由表演團體接力演出模式，改以劇情式編導製作，節目分成九幕，融合屏東閩、客、原住民、新住民等族群文化，下午五點起演出四個半小時，期間結合萬人點燈、水幕、水舞、煙火及主燈秀演出。

今年首度在海洋灣域設置燈區，特別邀請享譽國際的水上劇場「法國水上烏托邦劇團」，在燈會期間晚上七時至八時演出《海洋歌劇》，演員以海洋為舞台，利用特製的滑板在海面上移動，有騎自行車、躺在床上做夢等意想不到的劇情 。

燈會主舞台 天天有主秀

燈會主舞台天天有主秀，安排西班牙Voalá高空馬戲團的高空特技與舞蹈演出；韓國擊光亂打秀帶來七彩水鼓秀與擊冰亂打秀，以及優人神鼓力與美的詮釋，另有台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及金曲歌手盧廣仲等演出。

屏縣府同時推出台灣燈會文創紀念商品，有手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、T恤共五款限量商品，二十日起於屏東縣政府文化處、將軍之屋大樹冊店、潮州戲曲館、恆春民謠館等同步發售，數量有限，可上「2019台灣燈會」官網查詢。

台灣燈會2月19日在屏東登場，今年是台灣燈會首度在海洋灣域設置燈區，特別邀請法國水上烏托邦劇團帶來水上劇場。（Steve Eggleton - Eventdigital攝影，屏東縣政府文化處提供）

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