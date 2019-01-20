〈台北都會〉北市高中職評鑑與訪視 停辦一年

2019-01-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一○八新課綱將於今年八月上路，為讓學校專心籌備，北市教育局長曾燦金昨主持北市公私立中學校長會議時送出新年大禮，宣布六十七所高中職校務評鑑與訪視從八月起停辦一年，六十一所國中配合年度校務評鑑作業到明年，則在明年八月停辦，在場國、高中校長們群起歡呼，肯定該項措施。

國中明年八月停辦

各級學校除了基本的教學，諸如課外活動、學生參賽及各種衛教、交通安全、政策宣導等，都需要接受教育主管機關評鑑，因此行政人員每年面臨大大小小數不清的教務評鑑與訪視，讓兼任行政職的教師叫苦連天，甚至出現行政大逃亡，為此，教育機關近年推動行政減量。

台北市去年停辦全市一五一所國小校務評鑑與訪視，但面臨即將上路的一○八新課綱，各級學校行政人員籌劃新課程、選修課以及教師共備等，忙到人仰馬翻，昨日中學校長會議，不少校長齊聚探討新課綱的難題，共商解決之道，不少人認為應停掉校務評鑑。

曾燦金主持綜合座談時當場宣布，除了中央法規要求的幼教、特教、交通安全三大評鑑維持，高中職、國中的評鑑與訪視全面休息一年，歸零思考。

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