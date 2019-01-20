〈台北都會〉迪化街年貨大街交管 周邊加強取締

2019-01-20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市警察局昨起於迪化街年貨大街實施交通管制，管制車輛進出，迪化街周邊將加強違規停車取締，且附近八處路外停車場及停車格調漲停車費率，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具。

警察局指出，台北市五大商圈迪化街商圈、華陰街商圈、後站商圈、台北地下街商圈、寧夏夜市商圈已陸續開辦年貨大街，將持續至二月廿四日，其中迪化街商圈年貨大街活動昨開跑，迪化街一段（歸綏街至南京西路）實施交通管制，管制車輛進入迪化街；民樂街也會彈性實施時段性單行管制。

因應迪化街可能造成的交通衝擊，警察局規劃迪化街商圈周邊重要道路民生西路、延平北路、環河北路、歸綏街、市民大道、重慶北路、忠孝西路等列為違規停車取締、拖吊及路況查報重點，更會讓各執勤員警及義交確實保持路口淨空。

春節前採購停車需求，一月十九日至二月三日，迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時六十元，非假日為每小時四十元；淡水河三號及五號堤外停車場費率假日調整為每小時五十元、非假日每小時四十元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）路邊收費停車格費率則調整為每小時五十元。

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