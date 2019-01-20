〈台北都會〉《台北過好年-賞花篇》山櫻花、花卉展 春節迎賓

2019-01-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕農曆春節將至，舉家趁休假期間一起賞花的時節又到。然因這次冬天氣溫偏高，再加上農曆新年來得早，所以要在春節賞到昭和櫻跟吉野櫻難度高，但仍可到樂活公園、平菁街賞寒櫻，也能到仰德大道看山櫻花。另外，今年士林官邸將舉辦春節花卉展，陽明山上花卉試驗中心的茶花展雖然進入尾聲，也可以看到綻放的茶花。

樂活公園、士林平菁街 賞寒櫻

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，去年十二月冬天氣溫偏高，導致櫻花花期往後推延，加上春節較早，因此民眾恐怕無法在春節期間就看到昭和櫻與吉野櫻，至少要到二月中旬才可能賞櫻。但她提到，內湖內溝溪、樂活公園及士林平菁街都有花期較早的寒櫻，民眾也可以到格致國中至中國麗緻飯店之間的仰德大道、格致路欣賞滿片山櫻花。

宋馥華說，一月至二月花卉試驗中心舉辦茶花展，雖然春節期間展覽已結束，但當時晚開的茶花品種正好最茂盛，民眾也可以考慮前往賞花。

士林官邸 二月展蝴蝶蘭、金桔等

公園處園藝管理所主任賀綺華指出，士林官邸在二月初將會舉辦春節花卉展，期間將會展出蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、金桔等植物，也會從台中花博引進展覽品，讓民眾一睹為快。

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