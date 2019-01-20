〈台北都會〉9年前送醫 基市民感恩贈救護車

2019-01-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天一月十九日是「一一九消防節」，基隆市消防局獲贈二輛救護車及多項救災救護器材，市長林右昌感謝熱心民眾、公司企業善舉，消防局會善用這些設備器材，保障市民生命財產安全。

基隆市民鄭素慎在九年前不慎於家中浴室摔傷，造成左腳粉碎性骨折，當時由消防局郭耀鴻、周正有兩位緊急救護技術員協助送醫，鄭素慎多年來感念在心，昨天捐贈一輛救護車；市民林則奘也捐贈救護車一輛，拋磚引玉喚起更多人行善。

另外，市民張光耀捐贈救護外套三百五十件、柯達大飯店捐贈救護工作服一千二百套、冠瑋國際捐贈救護工作帽三百五十頂、財團法人新北市私立瀚邦國際社福慈善基金會捐贈潛水防寒衣帽鞋三十套、千吉實業捐贈救災用平板電腦十六台。

林右昌回贈感謝狀，感謝善心人士及企業的行善義舉，他說，市府努力提升消防救災救護的服務品質，去年汰換六輛災情勘查車、二輛水箱消防車及一輛三十公尺雲梯車，今年再汰換四輛水箱消防車，並為每位消防員購置一套新式消防衣，讓第一線救災的消防員無後顧之憂。

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