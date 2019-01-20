〈台北都會〉印勞持沾血衛生紙 控雇主施虐

2019-01-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一名林姓雇主苛待印尼籍外勞阿娣（化名），阿娣去年初曾提出申訴，雙方調解後撤案，未料雇主變本加厲，扣薪、施暴樣樣來，還拒絕外勞查察員訪視關懷；查察員日前突擊調查，阿娣機警衝出，交付受暴的沾血衛生紙、受虐日記等證物，林某竟阻撓查察員帶阿娣離開，還嗆要控告查察員妨害自由，最後在警方保護下，查察員才將阿娣帶離。

新北市府勞工局表示，全案已由警方依人口販運案件處理，將移送檢方偵辦，後續將視證據裁罰林姓雇主不當對待，可罰款六萬元至三十萬元。

勞工局指出，二十五歲阿娣在二○一七年八月來台工作，在五十二歲雇主家中照顧年邁的阿嬤，林某為不讓她講手機而扣留包包，阿娣在二○一八年一月首度提出申訴，勞工局介入處理後，雇主返還包包，卻揚言控告阿娣涉嫌偷竊橡皮筋及誹謗罪，事後和解、撤案。

勞工局表示，林姓雇主後來以各種理由扣薪，例如冰箱維修費扣七千元、打破酒瓶扣二個月薪水，還施暴打巴掌、把廚餘往阿娣身上扔擲；林某為防止阿娣跑走，大門加大鎖並扣留手機，阿娣有一次忘幫阿嬤熱敷，慘遭林某暴力相向，打到臉部流血。

阿娣保留受暴證據並記錄受虐細節，她在二○一八年十二月申訴，但仲介公司說，雇主藉故推託、拒絕訪視，大約半年無法訪視阿娣，阿娣無法自由使用手機，也聯繫不上。

勞工局外勞查察員擔心阿娣安危，日前突擊訪視，阿娣站在二樓窗戶旁揮手求救，查察員按門鈴要求雇主開門，阿娣趁機衝出來求救，並將一袋受虐日記還有沾滿鮮血的衛生紙交給查察員。

勞工局說，外勞查察員當場要將阿娣帶走保護，林姓雇主百般阻撓，雙方僵持近二小時，最後由新莊警分局警員到場協助後才成功帶離，林姓雇主還嗆告外勞查察員妨害自由，態度蠻橫。

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