〈台北都會〉蘆洲通勤內科 跳蛙公車明上路

2019-01-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府闢駛「跳蛙公車」服務民眾，明天（廿一日）起將再開通「捷運蘆洲站—內湖科技園區」路線，服務從蘆洲區前往台北市內湖科技園區上班的民眾，累計新北市「跳蛙公車」路線已達卅四條，近期可望再新增「捷運景安站—政大附中」、「樹林—北大高中」兩條路線，業者已提報營運計畫書。

平日早上三班 單向發車

交通局指出，「捷運蘆洲站—內湖科技園區」的跳蛙公車路線，平日固定行駛三班次，分別為六點半、七點十五分、八點整，由捷運蘆洲站單向發車，行經國道一號至台北市內湖區，途中停靠「捷運蘆洲站」、「捷運徐匯中學站」、「捷運三和國中站」、「格致中學（三和路）」、「麗寶大樓」及「公館山」站，行駛時間約卅五分鐘。

交通局提醒，跳蛙公車享有與雙北公車及捷運雙向轉乘的優惠，並可使用公共運輸定期票搭乘，因為行經國道，考量乘客搭乘安全，不提供站票的服務，民眾可利用跳蛙公車App提早線上購票保留座位。

跳蛙公車已累計34條路線

新北市從二○一五年四月開辦第一條跳蛙式公車，去年一月再推出由民眾到App募集同路線乘客，提供公車業者闢駛路線的創新作法，累計至今已開闢卅四條路線，其中民眾募集的路線，部分出現搭乘人數零星、營運不理想，包括捷運亞東醫院—永和永元路、淡水—國道一號—台北市政府、新莊中平國中—新北產業園區、永和秀朗國小—政大一街，業者評估後已停駛這四條路線。

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