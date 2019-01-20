〈台北都會〉烏來接自來水「卡卡」 167戶未繳保證金

2019-01-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府爭取到前瞻建設計畫，補助烏來區裝設自來水的改善經費約一．一億元，但住戶要先繳交一萬元的保證金配合埋管工程，由於一九七戶僅卅戶繳納，工程遲遲無法進行；市議員馬見Lahuy Ipin表示，如果繳款比例不到五成，中央補助款將被沒收，他要求市府積極協助，以免好不容易爭取到的自來水改善工程泡湯。

議員憂1.1億補助被沒收

馬見Lahuy Ipin表示，中央政府在二○一七年八月核定烏來區自來水專案改善計畫，依規定，住戶在期限內必須達到半數以上的保證金繳納才會動工，否則中央補助款一．一億元必須繳回，已完成的水池、加壓站都將泡湯，但烏來許多原住民連生活都有困難，希望市府編列預算補助、代墊或媒合社會資源協助。

僅30戶繳清 工程遲未動工

市府水利局副局長諶錫輝表示，中央補助計畫核定後，原訂去年十一月底前完成保證金收取作業，隨即進入工程設計階段，但區公所收取保證金很不順利，住戶以無力負擔等理由不願繳納，繳款日期因此延到今年一月底截止，在議員反映下，考量農曆春節將屆，住戶還需要花錢採買年貨、包紅包等，已向水公司協調，再延期到二月底。

水利局協調延至2月底

諶錫輝指出，用戶繳納的是外部管線保證金，一萬元會從未來需要繳納的水費中分期扣除，若民眾無法一次負擔，考慮透過發給住戶的水源回饋金先行墊付，但因今年的水源回饋金用途已由專戶管理小組審查通過，改變用途必須重新提案送審。

考慮以水源回饋金墊付

水利局統計，新北市的自來水接管率近九十八％，剩下約二至三萬戶是使用過濾後的簡易自來水，分布在新店、烏來、坪林、石碇、雙溪、貢寮、林口等偏僻山區，以烏來的福山地區一九七戶最多、最集中，市府每年都編列約七千萬元改善自來水設備，今年也編列五千萬元。

水利局表示，基於使用者付費的公平精神，自來水管線延伸，住戶本來就要分攤一部分費用，偏遠高地的管線建置成本更高，加上住戶少，每戶平均負擔金額不低，曾有山區的七戶居民提出申請，計算後每戶得負擔七百萬元而作罷，前瞻補助烏來一九七戶共一．一億元，每戶成本將近六十萬元，有部分民眾習慣山泉水「甘甜」又免費，覺得自來水要收費又有消毒味，所以裝設意願不高。

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