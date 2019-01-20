〈北部〉花蓮20書法家領軍 400學子寫春聯

2019-01-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕農曆春節將至，逾四百名花蓮學子趁著寒假首日昨齊聚揮毫，由在地廿名書法家領軍一起寫春聯；花蓮縣文化局長江躍辰說，書法藝術是今年重點推廣項目，藉由揮毫活動喚起家長及學童對書法文化的重視。

春聯以閩南語發音又稱「春仔」，已是台灣人傳統過年必備的居家美學飾物，花蓮縣文化局昨和教育處合作，在中正體育館舉辦「歡喜過好年‧大家寫春聯」活動，邀請縣內十六所國中小、逾四百名學生體驗寫春聯樂趣。

現場有學子寫下「豬公滿滿平平安安、好財頭好運旺旺來」，也有學生畫上一顆蘋果，童言童語相當可愛。江躍辰說，書法是文化經典，傳到日本稱為書道、韓國為書藝，有鑑於台灣年輕學子沉迷手機，對手寫文字日益陌生，盼讓孩子們親近書法，重現書法藝術。

縣府教育處代理處長李裕仁說，花蓮國中小學，多有書法課或社團，學習書法能幫助靜心、提高專注力，對於學童的各方面學習很有幫助，未來也會配合文化局多提倡書法寫作，成為花蓮新美學教育和發展特色。

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