〈北部〉宜蘭縣消防局兩對打火父子 獻熱情

2019-01-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨天是一一九消防節，宜蘭縣消防局有兩對「父子檔」，同慶屬於消防員的節日。三星分隊長王栢威打火卅三年，兒子王哲毓受父親熱血感動，加入消防大家庭；局本部小隊長邱元盈，兒子邱瑞恩去年分發冬山分隊服務；兩對父子齊心打火、救人傳為佳話。王哲毓、邱瑞恩笑說，一穿上制服「父親成學長」，這種感覺格外的美好。

五十八歲王栢威從基層歷練，一路當上三星分隊長；王哲毓大學畢業跟隨父親腳步，消防特考分發至員山分隊服務；但王哲毓與消防的緣分，卻早在五歲時就已結下。王哲毓回憶，早年消防單位人力少，父親幾乎常駐隊上，父子「聚少離多」，只能利用下課時間到隊上「探班」。

消防員值班需廿四小時待命，有次王哲毓提著便當到消防隊探班，正好碰到父親救護出勤；他回憶，看到父親著裝出發，將患者從鬼門關拉回，深受感動，「原來這才是消防員的價值」，從此奠立父親打火、救護的「英雄形象」，他也深受影響。

王哲毓報考消防特考，王栢威力挺兒子；因消防工作有危險性，友人稱父親將兒子「推入火坑」；但父子倆笑說：「消防工作是救人，沒什麼比這更有成就感。」

另，消防局勤務指揮中心小隊長邱元盈，小時候受義消父親影響，高中畢業就加入警消大家庭；兒子邱瑞恩大學畢業報考消防特考，去年分發至冬山分隊，一家三代都是消防員，在地方傳為美談。

邱元盈服務勤指中心，負責分派救災勤務，被形容「父親接電話，兒子出勤務。」

消防工作辛苦又具危險性，邱元盈坦言，曾在火場經歷過生死時刻，聽到兒子要加入消防，他並不鼓勵，但看到兒子志向堅定最後轉為支持，帶著他報名特考班，「補習費用還是我替他繳的！」

王栢威、邱元盈都是資深消防員，在隊上、家裡都是兒子最好的請益對象；王哲毓、邱瑞恩說：「若讓我們再選擇一次，仍會毫不猶豫，跟隨父親加入打火、救人行列。」

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