〈北部〉《花蓮》家扶保母攜童投零錢「撲滿」 短片萬人點閱

2019-01-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮保母黃雅惠，自擔任家扶保母後，長期陪伴寄養童迄今，還加入助貧行列，擁有五代家扶撲滿，期間更自掏腰包每天帶著孩童一起投零錢，透過撲滿捐款，分享生命教育、響應公益，並將過程拍成溫馨短片，目前已吸引上萬點閱率。

陪伴寄養童 加入助貧行列

從安親班業者轉為保母的黃雅惠，因曾遇過無數名弱勢學童，心疼他們的求學歷程及環境，在成為家扶保母一員後，立即投入「無窮世代」助貧計畫，盼能幫助這群孩子及家庭脫離貧窮，五年來共有五代家扶造型撲滿，並固定在每年歲末年終，和當年度照顧過的孩子一起捐出撲滿。

黃雅惠回想，曾經一次照顧過四名同為一家兄弟姐妹的寄養童，其中念小學的佑佑因弱勢遭貼標籤，屢次被同儕霸凌，更是老師眼中的「撕書慣犯」，直到她挺身到校堅持請導師查明，才還孩子清白，原是長期被同學栽贓陷害；真相大白當晚，二人緊緊相擁痛哭，孩子「謝謝您相信我」的啜泣聲，至今仍迴盪耳邊，令她心疼不已。

記錄孩子存零錢幫助弱勢

黃雅惠去年自行拍攝並記錄下教育孩子存零錢幫助弱勢童的過程，希望能跟更多家長分享生命教育的多元方法，短片在上傳花蓮家扶社群後，因孩子童言天真的無私對話，已吸引逾一萬七千人次觀看，還意外帶動一波父母認養撲滿做愛心的行動。

黃雅惠說，將錢投入撲滿是一個很棒的生命教育題材，在帶領孩子的行善過程中，透過簡單存錢動作，分享「小零錢也能發揮更大助益」的觀念，仔細訴說讓弱勢哥哥、姊姊安心上學的故事，培養「植福」的行動力。

黃雅惠昨早也和照顧過的孩子及孩童爸媽帶著七支撲滿回娘家，多個家庭每天一點一滴存下零錢，已累積近六千五百元，全數作為家扶抗貧基金。花蓮家扶主任施政延說，謝謝各界匯聚愛心，支持花蓮近三千名弱勢家庭孩童的生活照顧及教育補助經費，讓他們能無後顧之憂、安心就學。

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