〈北部〉寒假禮物 竹市上百弱勢童看電影

2019-01-20

〔記者王駿杰／竹市報導〕昨天是寒假第一天，新竹市長林智堅邀請一百三十名弱勢家庭的孩童，到電影院欣賞台灣原創動畫「貓影特工：太極星貓的崛起」；林智堅說，這是「給孩子的寒假禮物」，也希望藉此支持本土原創作品。

孩子開心 第一次進電影院

昨天有十幾個孩子是第一次進電影院看電影，七歲的男童小羽（化名）覺得看電影很新奇，開心說原來看電影還有蘋果汁跟爆米花可以吃，當電影結束時還直問著說還有嗎？

永不放棄 喊著向主角學習

九歲男童阿正（化名）在電影放映後，搶著跟主角巴狄布偶合影，他說希望能向巴狄一樣勇敢不放棄，想辦法解決問題，讓自己可以變得很厲害。

林智堅說，感謝導演張永昌與周林山製片提供機會，讓弱勢孩童看電影，這不僅是一場電影，更是一份暖心的愛，他鼓勵孩子們能像電影中的特工，堅持信念克服困難，用勇氣通過生命中的關卡。

「再大的困難，只要相信自己就能度過！」導演張永昌說，這部片耗時八年才完成，劇中部分橋段是親身經歷的感受，期望透過電影，讓每個孩子能用愛、勇氣及信心尋找翻轉的契機。

台灣原創動畫「貓影特工：太極星貓的崛起」劇情描述一隻超萌貓咪化身特務，透過機智解決全球能源危機，向觀看者傳達「遇到再大困難，只要相信自己就能度過」的正向力量。

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