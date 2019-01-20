〈北部〉苗縣文化資產 再登錄3項

2019-01-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府無形文化資產審議委員會最新通過，兩項無形文化資產、一項文化資產保存技術、五位保存者，除了希望維護、發揚縣內文化資產，也期盼厚植地方文化傳承能量。

苗栗縣政府文化觀光局指出，傳統表演藝術登錄項目為「採茶戲後場音樂」、保存者「鄭榮興」；傳統工藝則是「傳統腳踢轆轤拉坏『抓栓』」、保存者林瑞華；文化資產保存技術項目再新登錄「傳統土埆拱窯技術」、保存者林瑞華。

而原有無形文化資產部分，「客家八音」增加登錄保存者鄭榮興，「亂彈戲曲」項目中則增加登錄保存者彭繡靜。

苗縣府文觀局強調，「採茶戲後場音樂」崛起已近百年，於三腳採茶文化基礎廣納各種大戲後場音樂，屬苗栗以北客家戲曲音樂文化重要代表劇種。

至於「傳統腳踢轆轤拉坏『抓栓』」瀕臨失傳，特殊的福州式低姿態操作與轆轤結構的下陷地面穩定基座，配合拉坏「抓栓」技術，具藝術及時代性。

傳統土埆拱窯技術」因目前普遍的傳統窯爐所使用的耐火材料不用「土埆」，「土埆」材料使用於「拱窯」技術瀕臨失傳，具文化保存價值。

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