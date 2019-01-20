〈北部〉歷史建築謝氏祖堂修復 客委會補助3千萬

2019-01-20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局等單位向行政院客委會提出苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程等六項計畫，客委會主委李永得等人昨逐一會勘，李永得認為謝氏祖堂有客家故事且具特色，允諾補助三千一百萬元進行整修，成為客家文化傳承的據點。苗縣府指出，等客委會經費核定後，將盡速發包施工。

客家伙房 已有百年歷史

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，苗栗市田心謝氏陳留堂，興建於一九一八年，來台祖來自福建永定，因為屬傳統客家伙房屋建築，二○○九年列為苗栗市歷史建築，目前仍設有神明廳等，惟整個建物，年久失修，腐朽嚴重，恐有倒塌之虞，因而於二○一一年向客委會爭取經費加蓋鐵皮屋加以保護。

這次文觀局向客委會爭取三千一百萬元進行修復工程，將堂下、廊廳、巷路等以原貌、原機能修復，保存原有祭拜功能，作為謝氏族人祭祖重要據點，主要分文物展示區、歷建空間保存、客家禮儀教學區及社區活動區等，未來計畫利用修復後之右護龍廂房區，作為客家婦女服務中心、客家語言、飲食服飾、祭拜祖先等傳統文化傳承研習教室。

將做客家文化傳承據點

李永得昨會同苗栗縣長徐耀昌前往會勘時，謝氏陳留堂後代謝成登表達後代子孫表達強烈修復意願，並希望做為客語教學的場所，傳承客家文化，讓李永得相當肯定。

李永得指出，謝家祖堂有著客家的故事且具特色，客委會全力支持修復，未來成為客家文化傳承的據點，加強苗栗市客家文化保存。

林彥甫指出，縣定歷史建築謝氏陳留堂修復完成後，未來的管理、營運，將由苗縣府及所有權人負責。

隨後，李永得分別轉往會勘苗栗歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復規劃設計暨工程施作計畫，以及「苗栗鐵路一村復甦計畫」，惟李永得要求結合中央的「城鎮之心」計畫進行整體規劃。

至於文觀局提出的「三義木雕生態博物館營造計畫」，李永得允諾補助先期規劃費；而「苗栗陶瓷博物館假日陶藝市集及陶藝學扎根計畫」則表示支持；獅潭鄉公所提出的「穿梭歷史．客庄風情」日式庄長宿舍修復調查研究案暨獅潭鄉新店老街活化計畫，李永得則允諾帶回研議。

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