〈北部〉《桃園》出國帶回藥品、隱形眼鏡網拍 恐挨重罰

2019-01-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕國人出國常會購買藥品、醫療器材，回國後上網拍賣，但這種行為已經違反「藥事法」規定，可處三萬元到二百萬元不等罰款；由於農曆春節是出國旅遊旺季，桃園市政府衛生局提醒民眾，購買的藥品、醫療器材不得上網拍賣，攜帶回國的數量也有規定，超過者須依法辦理退運、放棄，或沒入貨物並得罰鍰。

即使自用 數量也有限制

衛生局表示，國人出國習慣在當地採購藥品、醫療器材，像是合利他命、泰國青草藥膏、五塔散、液態OK繃、隱形眼鏡等，除了注意回國不能上網拍賣，攜帶的數量也有限制，非處方藥每種至多十二瓶、合計不超過卅六瓶，處方藥攜帶醫師處方箋以六個月用量為限，無處方箋則限於兩個月用量。至於中藥部分，中藥材每種限一公斤、合計不得超過十二種，中藥製劑每種至多十二瓶、合計不超過卅六瓶。隱形眼鏡單一度數六十片，每人以單一品牌及兩種不同度數為限。

賣痘痘貼還廣告 罰款20萬

衛生局表示，許多民眾不了解相關法規而觸法，例如，過去曾有學生把用不完的隱形眼鏡拿去網拍，或是在網路賣OK繃、保險套等用品；也有民眾到日本遊玩買了太多眼藥水，將多餘的放上網拍賣，最後的結果都是被抓到、罰款三萬元；還有女大生在販賣的痘痘貼旁，標註「一貼見效、不留疤痕」，因此被視為藥物廣告，罰款高達廿萬元。該名女大生因家境清寒，才會上網拍賣物品貼補家用，被抓後痛哭求情，官員雖然同情，但仍得依法開罰。

無照賣藥 最高罰200萬元

衛生局長王文彥表示，依照「藥事法」規定，藥品及醫療器材需經查驗登記核准及具備藥商資格才能於國內販售，即使是藥商，僅許可在網路販賣第一等級醫療器材（棉花棒、紗布、OK繃等）、部分第二等級醫療器材（體脂機、保險套、衛生棉條等）及乙類成藥，因此民眾帶回自用的藥品、醫療器材不可在網路拍賣，無照販賣可處三萬元以上、二百萬元以下罰款；另非藥商不得為藥物廣告，經查獲者可處廿萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

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