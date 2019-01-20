〈北部〉現地保存 大溪百年牙科診所說故事

2019-01-20

〔記者許倬勛／大溪報導〕位於大溪老城區中央路的一間麵店，斑駁的百年老房卻蘊含當地的醫療發展史，它的前身在日治時期是「全昌堂齒科診所」，是大溪第一間西醫診所，為了保留珍貴歷史，市立大溪木藝生態博物館與第三代屋主合作推動現地保存計畫，昨在麵店內舉辦藝文展覽，展出近六十年的診療椅、齒模及醫療器具，彷彿帶領民眾走入時光隧道。

大溪第一間西醫診所 現為麵店

文化部推動「博物館與地方文化館提升計畫」，針對地方上具歷史價值的建築、老物件或史料做保存，木博館自前年起開始調查，組成團隊挨家挨戶訪問商家、屋主，並徵選有意參與者，協助盤點、鑑定相關文物，也開立課程教導民眾如何整理及維護，希望藉此讓民眾訴說專屬於自己的大溪故事。

大溪是桃園現代化最早的地方之一，歷經清朝、日治時代及西方文化洗禮，「全昌堂」反映了現代化的醫療進程，最早可追溯到清末的大溪仕紳林灶炎，他年少時學習中醫、開設中藥房（日治時期稱「藥種商」），次子林長茂則學習西醫，返台後在中藥房旁開牙醫診所。現任屋主則是林長茂么子林興和，四十多年前父親過世後，林興和便把急診室空間改裝成麵店經營。

展出老物件 還有近60年診療椅

今年七十歲的林興和說，爸爸留下許多保存完整的物品，像是齒模製作的器具、工作桌，以及各式老照片，更難得的是一張近六十年的大洋牌齒科診療椅，是當時最先進的醫療器材，透過展出這些「老物件」，彷彿回到當年台灣的「摩登時期」，樂見父執輩的故事以不同方式呈現。

見證歷史 私人老屋變身博物館

木博館館長陳倩慧說，林家老宅可說是台灣醫療史的縮影，不論是中藥房或牙醫診所，均是大溪最早開業的場所，透過現地保存計畫，可增加居民對生活文化的認識與保存意識，而木博館站在協辦立場，讓屋主家搖身一變成了博物館，由民眾來訴說專屬自己與地方連結的有趣故事。

「全昌堂齒科診所」的照片在臉書社團出現後不斷發酵，前往參觀的遊客絡繹不絕，民眾紛紛表示，希望未來能持續展出，讓更多人也能看到。

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