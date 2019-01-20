〈中部〉《台中》荔枝椿象蠢動 農業局提早啟動防治

2019-01-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕荔枝椿象大舉攻占荔枝、龍眼，危害甚烈，今年更因暖冬蠢蠢欲動，農業局將提早啟動荔枝椿象防治曆，並提高防治資材補助，每公頃最高補助兩千元。市議員張玉嬿說，廢耕園已成防治死角，應多施放平腹小蜂，防治才會有整體效果。

荔枝椿象三年前首度在台中現蹤，無患子科的荔枝、龍眼樹上處處可見，導致結果率銳減，造成果農不小損失。近日有農民向張玉嬿陳情，指今年是暖冬，荔枝椿象繁殖速度較快，不少荔枝、龍眼樹已被攻占，一噴藥就群蟲亂飛。

農業局表示，去年全國首創制訂「荔枝椿象防治曆」，推行綜合防治計畫，不僅成效佳，還獲動植物防疫檢疫所採用；今年因應暖冬提早啟動，化學防治訂定一月廿五日至三月四日為共同防治期，把握荔枝椿象最虛弱的黃金防治期，並在開花前十日停藥，避免誤傷授粉蜂群。

為鼓勵農友參與共同化學防治，今年度還提高防治資材補助，每公頃最高補助兩千元，由市府負擔三分之二費用、農民負擔三分之一配合款，同時仍以每卵片兩元的標準收購，進行物理防治。

農業局表示，霧峰區公所及豐原區農會平腹小蜂飼育中心推動飼育技術改良，預計至少各供應兩百萬隻平腹小蜂，優先選定鄰近集團產區和外銷供果園附近的廢耕果園釋放，避免受藥劑危害、提升防治效益。

張玉嬿表示，自從荔枝椿象來襲，龍眼、荔枝化學防治至少比以前多兩次，增加果農支出，不符採收經濟效益，廢耕園越來越多，已成防治死角。

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