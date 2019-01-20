〈中部〉《台中》春節來逛花博 紅包袋、貼紙限量送

2019-01-20

〔記者張軒哲／台中報導〕今年春節連假長達九天，台中花博除了二月四日（除夕）休園，其餘時間均有營運，過年期間各園區都有精采的活動，花博吉祥物將在各園區定時定點發送吉祥物紅包袋及貼紙，花舞館將推出精采年節花卉設計大賽展覽，園區還有打卡求籤、春節音樂表演、完成指定動作送紅包袋等應景活動。

市府表示，二月二日至三日每天十四時、十五時、十六時，花博吉祥物石虎家族及歐米馬將在各園區定時定點與大家同樂，每次停留廿分鐘，讓遊客與吉祥物合照。

初一至初六每天十四時、十五時、十六時，花博吉祥物還準備印有吉祥物圖像的可愛紅包袋及春節限定石虎家族貼紙，要送給入園遊客，每場次限量一百份，每人限領一份。

過年期間，后里馬場園區花舞館競賽廳推出「年節花卉設計大賽」展覽，后里森林園區「原生秘境」專區Ayoi工藝之地，將推出「會呼吸的家」生活與織品圖紋展。園區也推出多場文化展演活動，例如大開劇團魔幻歌舞劇《花虎奇緣》，菲律賓公認第一的民俗舞蹈團體The Leyte Kalipayan Dance Company將蒞臨花博表演。

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