〈中部〉《台中》護理專業形象代言人出爐 個個高顏值

2019-01-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市護理師護士公會昨召開會員代表大會，選出十二位護理專業形象代言人，有明星臉「小郭采潔」稱號的廿一歲護理師，也有小鮮肉男護師，全是高顏值代表，盼護理專業及服務熱忱能被更多人看見。

護理師護士公會會員大會選出12人

首屆護理專業形象代言人中，有「小郭采潔」之稱的林芳瑩，長相甜美，從業一年，任職中國附醫血液腫瘤科。她說，原本只是認為護理師工作穩定而投入，後來發現工作辛苦卻很有成就感，病人或家屬一句「謝謝」就能讓她感動萬分。

為逝者做遺體護理 令林芳瑩印象深刻

林芳瑩說，曾為一名五十多歲癌逝女患者做遺體護理，帶領家屬一起更換尿布、擦拭身體、穿上小洋裝，讓患者尊嚴離世，家屬不斷道謝，讓她印象深刻。她說，很多人認為護理師專業不如醫師，其實各有所長，護理師站在臨床第一線，與患者、家屬的關係更緊密，須掌握患者狀況，依專業立即治療或給予醫師診治參考。

護理師非高級看護 陳威霖要扭轉觀念

廿六歲的台中榮總內科加護病房護理師陳威霖，因護理師姊姊的鼓勵而投入這一行，每天面對命在旦夕的急重症病人，高壓的工作讓他充滿熱忱，病人的回饋、肯定與關心是一大成就，曾在半夜同時有兩名病人要急救，緊急壓胸、ＣＰＲ終於救回性命。他說，現在仍有人把護理師當成高級看護，他要扭轉錯誤的觀念。

公會理事長、中山附醫副院長李秋香表示，台中市執業護理師有一千兩百多人，護病比符合規定，未來努力朝更低比數邁進，提升護理品質；台中市醫師公會副理事長張繼森也出席感謝護理師工作上的協助。

衛生局長：持續監測全市護理人力

衛生局長曾梓展表示，衛生局持續密切監測全市護理人力，如有異常，將啟動無預警主動查核機制，並會同勞工局前往醫院查核及輔導，保障護理人員良好的執業環境。

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