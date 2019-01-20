〈中部〉彰化縣小番茄比賽 陳登葟奪冠

2019-01-20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕空氣品質差，霾害嚴重，不只人類受害，屏科大熱帶農業暨國際合作系教授高德錚表示，因為霾害會讓日照不足，光合作業能力差，連帶果實著色差，都會影響農作物品質。

彰化秀水鄉農會昨天舉辦全縣小番茄比賽，共有七十五人報名參加，就重量、大小整齊度、糖度、外觀、擺飾、口感與風味來進行評分，最後選出前六強，再逐一討論，確定冠軍得主。

擔任評審的屏科大熱帶農業系教授高德錚說，今年雖然是暖冬，但日夜溫差夠，所以參賽小番茄甜度足，但色澤部分，有參賽者小番茄是黃紅色，並非鮮紅，這就是著色度不足。

台中農改場副研究員戴振洋表示，進入前六強的小番茄，品質都很好，除了甜度要夠外，還要甜中帶酸，入口才會有層次，更豐富，吃起來也不能有渣渣的感覺，最後才敲定冠軍小番茄。

秀水農會總幹事吳明信表示，透過比賽讓果農在交流中提升技術，共同來促銷優質小番茄。

昨天小番茄比賽得獎名單如下：

冠軍陳登葟、亞軍吳瑞峯、蕭和國。季軍顏錫河、李文祥、楊家豪。優等：楊志平、陳準國、謝信賢、梁愛卿、柯景發、葉志堅、陳慧如、林進直、林昌憲、黃俊超。

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