〈中部〉搶寒假、春節商機 旅宿業者祭優惠

2019-01-20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕放寒假囉！各級學校昨起開始放假，南投縣旅宿業者摩拳擦掌盼吸引寒假與春節連假的遊客，多數旅館飯店住房優惠都配合暖冬方案優惠到本月底，春節連假僅少數有住房優惠，但有的有祭出相關消費的優惠；遊樂區則有泰雅渡假村春節門票優惠，九族文化村寒假學生門票優惠則只適用到除夕。

清境國民賓館送樂遊券

南投縣內很多旅宿業者都有加入交通部觀光局的暖冬方案，因此都大力宣傳本月底前週日到週四前來住宿有一千到一千五百元的優惠價，除了優惠住房價格外，也有加碼送方案，像清境國民賓館送清境樂遊券，有多種商品有打折，另露營區打對折。

九族文化村推學生優惠

不屬旅宿業的遊樂區則祭出門票優惠，以學生為主要客群的九族文化村，為吸引學生族群，寒假期間推出學生優惠價，從昨日起到除夕，一人門票便宜二百元（門票六五○元），四人以上每人便宜三百元（門票五五○元）。

妖怪村優惠除夕到初四

春節假期縣內各風景區的旅館、飯店、民宿，除夕到初四幾乎都訂房九成到全滿，業者大多未優惠房價，不過溪頭妖怪村仍有除夕到初四每人含一泊二食二九五○元起，初五每人二四五○元起的優惠價，另每天安排春節應景活動讓遊客參與。

泰雅渡假村推春節特惠

位在國姓鄉與仁愛鄉交界的泰雅渡假村，則在春節期間門票每人二九九元，比平日便宜一五一元，另二日到除夕，以及初五和初六住宿八折，另外加Line可再住宿優惠券一千元，初一到初四則送風味套餐。

奧萬大森遊區除夕休園

今年的春節假期長達九天，縣內民宿業和遊樂區都未休息，不過若要到奧萬大森林遊樂區賞櫻的遊客則要注意，除夕當天該園區休園一天，大年初一開園讓遊客前來賞櫻。

另外，位在草屯市區的國立台灣工藝研究發展中心，其園區則到大年初二才開始營運，有多種豬年主題的工藝活動。

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