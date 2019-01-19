〈南部〉台南立委補選登記結束 六搶一

2019-01-19

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕南市第二選區立委補選登記作業，昨日截止，共有六位參選人登記，包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介及無黨陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟，二位政黨提名、四位無黨參選，角逐這一席立委寶座，三月十六日投票。

其中，單槍匹馬到市選委會登記參選，六十九年次（一九八○年）的楊筱如、新市區，行事低調；另外，最後一位辦妥登記的徐國棟，六十一年次（一九七二年）、南化區，登記參選政見「無黨無派、人民最大、要改革」，均屬「新臉孔」參選。

昨日登記參選的還有吳炳輝，現住佳里，為執業律師。他表示，他出生雲林人，移居南市約卅年，二○○二年曾參與雲林立委選舉，時隔十六年第二度競選，可說是「半個政治素人」。

而先前已完成登記的有民進黨的郭國文，國民黨謝龍介以及退出民進黨以無黨參選的陳筱諭，三人先前已頻頻有政黨攻防戰，昨天確定六人參選，預計各方動員拉票，選情精彩可期。

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