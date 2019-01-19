〈南部〉沙崙綠能科學城 兩聯外道3月動工

2019-01-19

〔記者楊金城／新營報導〕歸仁沙崙智慧綠能科學城積極開發中，為提供科學城與周邊區域更便捷道路網，市府工務局發包「高鐵臺南沙崙站銜接南一五四線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」新闢案，預計三月進場動工，對當地交通建設是大利多。綠能科學城兩條聯外道開闢工程費（含用地費）合計十二．三億元，預計二○二一年初通車。

工務局新建工程科說，高鐵沙崙站銜接南一五四線連絡道、歸仁十三路延伸至關廟道路工程的開闢，扮演穿針引線的加乘角色，完工後將串聯歸仁與關廟二大區域產業及交通，並結合台八十六線及台十九甲線道路，加速沙崙智慧綠能科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展。

高鐵沙崙站接南154線 經費4億

工務局表示，高鐵沙崙站銜接南一五四線連絡道是南北走向，自沙崙站特定區銜接台八十六線及歸仁市區，路寬十二到十五公尺、全長約二．三公里，工程費加用地費約需四億元。

歸仁13路延伸至關廟 長3.2公里

歸仁十三路延伸至關廟道路的開闢，由高鐵沙崙站特定區歸仁十三路新闢道路向東，再沿五甲路拓寬，北轉銜接台十九甲線到關廟，路寬廿五公尺、全長約三．二公里，工程費加用地費要花八．三億元。

綠能科學城兩條聯外道開闢，原有行道樹除保留移植再生外，並將廣植綠被，全線使用LED路燈照明，表現「綠」色節「能」道路的特色，並可減少交通壅塞，帶動區域發展。

埤寮平交道拓寬 22日起施工

此外，後壁區南七十四線區道是白河、新營、後壁、鹽水主要連絡道路，去年十月南七十四線後壁埤寮平交道到省道台一線完成最後一段拓寬，但台鐵埤寮平交道並未同步拓寬，形成汽、機車共用車道的瓶頸，危及交通安全，市議員李宗翰和當地里長昨天會勘後，台鐵將在一月廿二日到一月廿五日利用凌晨時段施工改善埤寮平交道拓寬，以利鹽水月津港燈節、鹽水蜂炮對外交通。

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