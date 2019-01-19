〈南部〉台南龍崎掩埋場 黃偉哲：先擋水保工程

2019-01-19

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南龍崎掩埋場爭議，南市府正尋求諮詢學者專家，要成立文資審議委員會，了解是否符合自然地景文化資產的資格。台南市長黃偉哲昨天表示，市府的目標並沒有變，就是希望龍崎不要設垃圾掩埋場，而第一步就是先把水保工程停下來。

是否設自然保留區 將研究適法性

台南龍崎牛埔里月世界泥岩自然地景，政府計畫設置廢棄物掩埋場，引起地方強烈抗爭。最近，台南環團公布在當地記錄到野生的梅花鹿，以及保育類的食蟹獴、水鹿及穿山甲等哺乳動物，呈現當地環境生態的多樣性，黃偉哲昨天到議會報告前受訪表示，自然保留區是環團的意見，市府聽取環團的意見，然後再研究適法性之後，能夠提出市府的想法。對於撤銷水土保持許可的建議，市府也都聽到了。

如何促使停工 市長：必須要合法

黃偉哲表示，他上任簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案，後續也將嚴格執法，以保護世界級自然景觀，市府的目標也希望垃圾掩埋場不要設在龍崎，而龍崎牛埔里能夠做最好的利用，包括地景公園或是保留原貌是其中一種，而如何利用是第二步的事情，第一步就是先把水保工程停下來，那是我們的目標。不過，要達到目標，方法必須要走合法程序。

台南社大環境小組召集人黃煥彰則表示，要成立自然保留區，最關鍵的就是中央政府要退輔會買回歐欣的土地，而經濟部工業局明年三月十日不得再展延歐欣掩埋場開發案，否則就是白忙一場。

黃煥彰並舉台廿六線開闢案為例說，屏東縣政府依《文化資產保存法》公告「旭海—觀音鼻暫定自然保留區」，進行該地的地質與生物資源調查，二○一二年元月審議通過劃設「旭海觀音鼻自然保留區」，並於一月廿日正式公告。屏東的做法可供南市府參考。

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