〈南部〉《兩個月開千張罰單》 高市新興區十大易肇事路口 警加強取締

2019-01-19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興分局昨公布十大交通肇事路口，光去年十一、十二月兩個月內，就發生六十八件交通事故，開出一○一六張罰單告發，違規肇事以「未保持行車安全距離」為榜首，將加強這十處路口取締強度。

違規榜首：未保持行車安距

新興警分局為降低轄內易肇事路口道路交通事故發生數，針對轄內道路交通事故進行大數據分析，公布轄內十大易肇事路口，分別在中華和七賢路口、中華和中正路口、中山和中正路口、中山和大同路口、七賢和民族路口、六合和民族路口、中華和五福路口、中華和民生路口、中山和民生路口，以及五福和復興路口。

警方分析肇事原因，違規第一名是未保持行車安全距離，第二名是左右轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮，第三名是任意變換車道或方向不當等。

專案執行取締兩個月後，統計去年十一、十二月份十大易肇事路口，舉發各類交通違規逾千件，與九、十月份發生道路交通事故八十二件，舉發各類交通違規三六六件相較，道路交通事故發生數降低十四件，舉發各類交通違規增加六五○件，十大易肇事路口道路交通事故發生率降低十八％，成效甚佳。

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