〈南部〉去年PM2.5改善率達12% 高雄居全國第一

2019-01-19

〔記者蔡清華／高雄報導〕根據環保署最新公布的數據，高雄市去年PM2.5（細懸浮微粒）年平均值，依據標準方法（手動測站）檢測結果，已降至廿一．七微克／立方公尺，與前年的廿四．六微克／立方公尺相比，改善率高達十二％，為全國PM2.5改善率最高的地區。

多管齊下 空品改善見具體成效

高雄市由於產業結構及地形、氣象條件的關係，每年冬天東北季風季節，空氣污染物容易累積。環保局近年來持續採取多管齊下的管制策略，包括訂定全國最嚴格的地方加嚴標準、限制工廠事業的污染排放、補助汰換二行程機車及柴油車，汰換數量為全國第一，空污改善已見具體成效。

環保局長袁中新指出，PM2.5（細懸浮微粒）手動測站濃度，才是判斷縣市空氣品質標準之依據，但因為分析時間長達數週，難以立即提供民眾參考，因此環保署平常的通報是根據自動測站測值，每小時定時公布。

手動與自動測站相較，在監測儀器、操作原理及採樣頻率都不同，主要是手動採樣樣品係依據標準方法檢測，一般要先經過三天程序排除水氣的影響。而自動測站的樣品因含有水氣，測值較為偏高，故僅供即時應變參考。環保署在高雄市共設有前金與美濃兩個手動測站，去年平均濃度僅廿一．七微克／立方公尺，空氣品質表現為歷年最佳。

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