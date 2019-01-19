〈南部〉暖冬梅花遲不開 台東農民憂青梅減產

2019-01-19

〔記者陳賢義／台東報導〕暖冬加上台東從去年十二月至今雨量不足，梅樹遲不開花；台東最大產區延平鄉鸞山地區梅樹目前呈「含苞不綻放」，不見應有「白雪皚皚」的美景，甚至還有梅樹已冒新芽，上山賞景遊客敗興而歸，梅農則擔憂休眠時間過短，綠芽搶走養分，導致梅果結實不佳，影響收成。

台東鸞山不見白雪皚皚美景

鸞山是台東最大的梅樹種植地，面積約十公頃，往年每逢一月就可看見宛如白雪覆蓋山頭的美景，賞花客絡繹不絕，但今年狀況不如預期，雨量不足加上遇暖冬，自然栽植的梅樹近七成都不開花。松林梅產銷班長何介臣說，暖冬亂了今年的梅花花期，有的提早開花，有的含苞未放，就算冷氣團現在來了也已來不及。

含苞未放 部分梅樹已冒新芽

賞花客光哥說，原以為山區溫度低於平地，梅花會如期綻放，上山卻是敗興而歸。在地梅農則說，梅樹含苞不開花，就像是懷胎不足月，今年的青梅產量勢必受影響。

鸞山部落森林博物館長阿力曼表示，入冬後都不見冷氣團來報到，梅花雖然有含苞卻未開花，近日花苞接續掉落，部分甚已冒出新芽，一旦發出綠芽就代表花期已過，在地梅農無不擔心今年青梅產量會減少。

何介臣則說，元旦出現濕冷天氣，部分梅花綻放，但接著日頭高照，導致應該盛開的梅花不見往年花海，就算有開花，結果量也會大減。

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