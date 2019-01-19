〈南部〉台灣燈會30周年限定餐 東港三寶迎賓

2019-01-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕二○一九年台灣燈會二月十九日將於東港大鵬灣登場，交通部觀光局推出首創的「台灣燈會三十周年限定餐」，集結各方巧思與創意的美食，由東港三寶領「鱻」澎湃上菜，邀請民眾除賞燈更不要忘記嘗鮮。

19家特色餐飲秀出最新鱻的海味

東港是著名的海港城鎮，今年主燈就以「黑鮪魚」為造型，加上各式新鮮奇巧水產的「鱻」味，觀光局首度以漁產豐富、人情溫暖南部小鎮風情來招待饕客佳賓，打造「燈會限定餐」。

「上菜啦！」十九間特色餐飲昨天由極盡巧思的大廚端盤走秀，秀出東港最新鱻的海味，從煎餅、櫻花蝦伴手禮到生魚片握壽司、甜品、海鮮菜色等一字排開，令人食指大動，立委莊瑞雄還特別戴上鮪魚帽推廣在地美食。

開發新菜單 邀請遊客賞燈兼嘗鮮

觀光局副局長陳淑慧說，「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚和油魚子享譽全台，今年配合東港鎮特色，邀請十九間特色餐廳開發新菜單，迎接各方遊客到來。

台灣燈會限定餐菜色包括生魚片握壽司、鐵板鮪魚、鵬程萬里糖醋魚、南瓜燈籠海鮮盅、節慶元宵扁魚白菜，以及特產櫻花蝦調製的冰淇淋鹹鬆餅、蛋糕捲、珍珠鮮奶茶等美食，還有美味的雙糕潤等傳統點心，吸引饕客味蕾，歡迎民眾至「台灣燈會網站」的旅遊資訊美食區查詢。

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