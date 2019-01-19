〈南部〉賽馬場四月送審 法制局：恐觸法

2019-01-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢時，強調他有強大意志力推動賽馬場，將於四月議會定期大會時，提出相關配套送審；但法制局強調，涉及中央法令部分，要向中央爭取，在排除相關法令前，恐會牴觸刑法賭博罪及動保法。

涉及中央法令 須爭取鬆綁或訂專法

法制局長吳秋麗在議會答詢時，強調市府可擬訂草案，向中央建議希望排除法令束縛，可參考離島建設條例規定（法律特許經營觀光賭場及從事博弈活動者，不適用刑法賭博罪章規定），也可向中央建議制訂專法。吳秋麗也強調，涉中央法令部分，要向中央政府爭取，在排除相關法令前，這會牴觸刑法賭博罪及動保法。

韓國瑜去年與中華民國工商建研會座談時說，希望將已停工的中油高雄煉油廠規劃為賽馬場，未來還會請人到香港取經。

高雄市議員何權峰昨天在議會質詢韓國瑜，中油高雄廠目前全區列為公告污染場址，何權峰詢問環保局長袁中新：「賽馬場有多少期程要走？」

袁中新表示，中油污染整治的時間本來是二十二年，現縮短為十七年，可朝部分解編或以健康風險評估方式，可以更加速。

韓國瑜強調 有強大意志力推動

韓國瑜表示，他有強大意志力，希望推動賽馬場，若中油這塊土地影響馬的安全、健康，還有其他地方可以找，他說：「要大破大立，找土地很重要，更重要是有沒有意志力推動。」韓國瑜說他很著急，但要經過市議會、立法院審議，希望愈快愈好，希望今年四月議會定期大會，能提出相關配套送議會審議。

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