〈南部〉進議會公審 基層：只有被羞辱的份！

2019-01-19

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天在議會答詢時，明白指出所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，都要到議會備詢，基層清潔隊員和教師也不例外！讓環保局三千四百多名清潔隊員剉咧等，想到四年前女清潔隊員因拆了議員競選旗幟，被叫到議會罵哭的景象恐一再上演！

不敢具名的清潔隊員說，「我們的工作就是掃地、收垃圾而已，長官要我們做什麼就做！清潔工很單純，如果到議會備詢肯定講不出話來，只有被羞辱的份！」

清潔隊員被罵哭 有前例

回想二○一四年十月正值市長市議員選舉期間，市議員洪平朗的競選旗幟遭人檢舉違法設立，環保局清潔隊員依法前往拆除時，與洪平朗等人發生衝突，清潔隊員不但被警方帶回警局，甚至隔天還被議員高分貝質詢，當場淚灑會場。

還好當時環保局長陳金德力挺部屬，砲轟市警局「妨害公務」、「濫權」，不保護執行公務的公務員。這事件引發軒然大波，民眾、網友幾乎一面倒支持女清潔隊員，認為議員耍特權。洪事後發覺情況不對，趕緊出面澄清道歉，結果洪當年未能順利連任！

教師批政治黑手伸進校園

林姓國中數學教師表示，領政府薪水跟公審是兩碼事，任教十多年來從沒聽說老師要公開被審問，此例一開「無疑是政治黑手伸進校園。」

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