〈南部〉要求清潔員、老師議會備詢 韓國瑜挨轟嘴炮魚

2019-01-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在議會答詢時，指所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，都要到議會備詢，基層清潔隊員和教師也不例外；昨天引發議論，高雄市教育產業工會理事長劉亞平批說，國民黨之前在高雄出了一個「白賊義」，千萬不要又多了一個「嘴炮魚」。

法制局：一級首長、主管得備詢

高市府法制局表示，依照地方制度法、高市議會議事規則等相關辦法，市長和一級首長、單位主管，市議會得邀請列席議會說明。

市議會則強調，根據市議會質詢辦法，業務質詢時，可邀約各有關機關首長或主辦人員列席。且議會以往邀請基層公務人員列席備詢，基於和諧與尊重議會，通常都會出席。

韓：領市府薪水 都要受議會監督

高雄市議會進行臨時會，國民黨議長許崑源向韓國瑜要求，未來只要是高雄市的公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，都能請他們來備詢。

韓國瑜當場同意，事後受訪也說，領高雄市政府薪水的四萬八千多位公務人員，議會調來質詢時，當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非明確牽涉到保密問題。

對此，網友紛紛評論說：「於法無據 ，台灣是法治國家，請高雄議會通過地方法」、「以後會看到基層員警、基層清潔工等等上去被議員洗臉了」。

教產工會：市長應把地方制度法看一下

任內曾拒絕到議會備詢的高雄市教育產業工會理事長劉亞平，也透過臉書開炮說，韓國瑜當了市長，至少把地方制度法看一下，基層教師和公務員，是否有到議會備詢的義務？何況是領微薄薪水的清潔隊員？劉亞平指出，市長的言行，可顯示民主和法治的素養，還有是否有肩膀讓基層公教依靠？前市長陳菊針對基層公務員和教師是否到議會備詢，還有基本的法制和擔當，韓國瑜對比之下，顯得似乎沒有ＬＰ？

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