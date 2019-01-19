〈南部〉台東馬偕旁太平溪高灘地 將建停車場

2019-01-19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕醫院周邊停車空間不足問題有解套方案！縣府將在醫院旁的太平溪高灘地闢臨時停車場，六月底前可啟用，方便民眾就醫探病。

增150停車格 解決停車問題

馬偕醫院周邊停車空間不足，週邊道路兩側車滿為患，常造成交通大打結，縣府交觀處於十六日會勘，原擬利用東海國小操場興建地下停車場，但因工期長達兩年，且有湧水問題，校方擔心影響學童而強烈反對，縣長饒慶鈴指示縣府團隊再研商，終於由建設處停出較為可行方案，將在太平溪河灘地以「增建越堤設施」方式設置臨時停車空間，紓解短期內民眾就醫停車問題。

台東縣府建設處表示，將在太平溪堤外河灘地設置長一百四十公尺、寬十八公尺空間，加上溜冰場對面綠地，預計可增加一百五十格停車位，以解決民眾就醫探病的停車問題。

饒慶鈴指出，就長期來看，興建停車場仍有其必要性，縣府仍將運用交通部公路總局經費補助，進行台東馬偕醫院週邊包含東海國小操場、馬偕醫院北側土地、東側溜冰場及南側住宅及道路用地等區塊的可行性評估，興建方式以闢建現有空地為平面、立體或地下停車場等不予設限。

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