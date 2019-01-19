〈南部〉深入叢林 植物獵人保留瀕危物種

2019-01-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕從小不愛念書的洪信介，只有國中學歷，前半生做遍社會底層的粗活粗工，卻因一身爬樹採集植物的絕活與自學的熱情，成為備受教授們推崇的植物獵人「阿介」，如今他是辜嚴倬雲植物保種中心研究助理，深入海內外叢林，為地球保留瀕危物種。

四十六歲的洪信介從小愛爬樹，十七歲時為了生計，跑到山裡採蘭花，本來想賣給蘭花商人，卻因太迷植物，捨不得割愛，最後越採越多，為了維持小小的植物園，買英文植物圖鑑自學。

「水電土木、景觀工程、建築工地或種田，你能想到的，我都做過」，洪信介說，在社會都市裡窮困潦倒，不過，一到叢林他就成為最幸福的人。

洪信介在懸崖峭壁採雅美萬代蘭、也得手過極稀的蘭嶼桃紅蝴蝶蘭，他的絕活在植物界傳開後，陸續應邀協助國內學術團隊採集植物，前後二十年，「一年約有一百天在山裡面」，除了常跑給虎頭蜂追，還被蛇咬過六次，更曾因羌蟲上身住院十五天，去年在蘭嶼被赤尾青竹絲咬，手腫得像饅頭，到衛生所治療後，又繼續埋頭採植物。

辜嚴倬雲植物保種中心是全球最大熱帶活體植物收藏與研究中心，四十四歲那年，洪信介正式成為研究助理，是他生平第一份固定工作，為了讓植物活著回中心，在野外採到後必須馬上處理、記錄，往往一次背四十公斤裝備上山十多天，每天忙到凌晨十二點才睡。

洪信介採過兩萬多份的植物標本，靠著驚人記憶和從小對塗鴉的興趣，工作之餘還畫植物，只用各種不同顏色的原子筆及鉛筆，就能繪出不輸專業植物圖鑑的描圖，在群羅門群島採到世界最長葉的英聖龍爪蘭，回國後花了兩個星期畫出來，構造細節小到「連教授都記不起來」。

洪信介的熱情、能力、勇氣與幽默，總讓教授級的李家維忍不住說「一個好的植物學家也不過如此啊！」

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