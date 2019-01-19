〈南部〉守護屏東瀕危植物 保種啟動

2019-01-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心，前年合作保育屏縣特稀有植物武威山烏皮茶，成果豐碩，雙方昨天簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，將投入更多屏東特有物種的保育。

縣府和辜嚴倬雲植物保種中心合作

簽約儀式由屏東縣副縣長吳麗雪、保種中心執行長李家維代表簽署，吳麗雪表示，保種中心積極蒐集屏東特有種，這些原生物種都是屏東寶貴資產，除生態保育目的，許多物種可能具有藥用、保健等科學研究及開發價值，當務之急是保存及延續瀕危物種。

未來保種中心掌握種原的蒐集、庫存、繁殖等技術，政府則以林業苗圃、公有地綠化等方式，投入資源壯大原生種的族群及基因庫，共同促成永續保存。

擔任保種中心執行長的清華大學生命科學系教授李家維表示，經過兩年，當初種在屏東縣政府的武威山烏皮茶，長得非常好，在此基礎上，將與屏東縣政府展開更密切的合作，保護更多全世界只有屏東才有的物種。

將進行屏東捲瓣蘭、鵝鑾鼻燈籠草保育

屏東縣特稀有植物武威山烏皮茶，是國際自然保護聯盟紅色名錄內嚴重瀕臨絕滅物種，經辜嚴倬雲保種中心保育後，至今繁殖已達一千九百餘株，另有屏東捲瓣蘭、鵝鑾鼻燈籠草等植物，都是接下來將與縣府合作保種的植物；有興趣種植武威山烏皮茶的機關團體可向屏縣府申請，通過核可後保種中心可提供樹苗讓民間更多力量也投入保種。

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