〈台北都會〉頻找知名網紅合體 柯文哲：沒要當網紅

2019-01-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲繼日前再度與網紅「館長」陳之漢直播引起話題後，又規劃農曆春節期間和五位知名網紅「免費」合作，被解讀要搶回網紅政治人物的霸主地位，替總統大選鋪路。但柯文哲否認稱，他其實沒有想過要當什麼網紅、網紅市長，只是要支持網紅新興產業的建立。

柯︰只是要支持網紅新興產業

柯文哲繼台北世界大學運動會前與九組網紅合作，獲得廣大迴響後，之後市府推廣政策，也不斷找來蔡阿嘎、Joeman（九面人）等網紅幫忙行銷；九合一大選期間，柯文哲在民調落後的窘境下，更破釜沉舟與談話用語尺度大的館長直播，成功掀起話題，日前再度上館長直播，也坦言思考組黨。

不僅如此，柯文哲還會透過預錄，從除夕開始一連五天，於網路播出與當紅的理科太太、HowFun、千千進食中、老天鵝娛樂、眼球中央電視台等五組網紅合作的影片，被解讀要搶回網路聲量。

但柯文哲昨稱，其實他也不用搶什麼網路聲量，「我們需要聲量幹什麼？」並沒有要當網紅。至於為何安排與多組網紅合作？柯文哲稱，這種問題要問觀光傳播局局長劉奕霆，看他想要幹什麼。

對此，劉奕霆僅回應，這次春節與網紅合拍節目，雖是北市府主動邀請，但和五組網紅都是合作關係，並不需要支出任何費用。

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