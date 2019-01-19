〈台北都會〉《北市立委補選 超級星期天》蘇貞昌相挺何志偉 柯P力助陳思宇

2019-01-19

〔記者蕭婷方、黃建豪、楊心慧／台北報導〕台北市士林大同區立委補選黃金星期天，藍、綠各辦造勢大會並有大咖輔選，行政院長蘇貞昌將親自為民進黨候選人何志偉站台，國民黨候選人陳炳甫原有高雄市長韓國瑜力挺，但傳出「喬」不攏，市黨部尚在邀約聯繫中，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇則有市長柯文哲陪同拜票。國民黨中央委員連勝文曾承諾，陳炳甫票數超過五萬要跳水，陳思宇則酸說，不希望政治文化變成膚淺的表象政治。

陳炳甫邀韓國瑜 傳出「喬」不攏

何志偉昨前進陳炳甫大本營永樂市場拜票，現場有不少民眾熱情比「YA（2號）」表示支持。何說，他曾任美國總統大選觀選團團長，當時蘇院長給他很多鼓勵，蘇是不斷栽培新人的前輩，且要求嚴格，有助後輩養成參與公共事務的能力，因此週日邀請蘇為自己加油打氣，而前院長賴清德正溝通協調。

民進黨連兩個週末舉辦大型造勢晚會，輔選陣容由黨主席卓榮泰親自操刀，預計未來何還會加開多場選區座談會，與選民近距離接觸。民進黨台北市黨部主委陳正德表示，這次補選也要重拾支持者、幹部與黨員對民進黨的信心，最近感受到支持者回籠，「動員死忠支持者是關鍵」。

陳炳甫昨低調與國民黨副主席郝龍斌、新黨市議員潘懷宗合體拜票，週日才要在士林區百齡國小舉行第一場大型造勢活動。陳炳甫說，補選投票率低，最重要的還是選民要出門投票，會持續努力。

陳思宇明將與柯文哲深入大同區，以徒步拜票方式爭取支持。其競選團隊幕僚表示，週日下午三點以大同區公所做為起點，大約花三小時，路線仍在規劃中。

陳思宇諷連勝文跳水說

陳炳甫十七日在臉書PO出與連勝文合拍的影片，連承諾，只要陳炳甫票數超過五萬，將和陳跳水。陳思宇昨早前往華榮市場拜票，被問到超過五萬票是否也會跳水，陳思宇表示，實際政見比跳水還重要，「我也不希望政治文化變成膚淺的表象政治。」諷刺意味十足。

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