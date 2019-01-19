〈台北都會〉北市迪化街年貨大街開張 海鮮類漲3成

2019-01-19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市迪化街年貨大街今正式開跑，昨已有部分攤商擺攤先行熱身，不少民眾也先來逛逛，大街上瀰漫濃濃過年氣息。不過，今年海鮮產量減少，海鮮類年貨價格也連帶上漲二至三成，迪化街魷魚絲零售價每斤約四五○元，瓜子零售價與去年差不多，每斤一六○至一八○元。

九大商圈推優惠 可獲發財金

台北市政府今年聯合迪化街、榮濱商店街、艋舺夜市、後站商圈等九大商圈推出年貨大街優惠活動，只要達到指定條件，就可獲得限量豬年發財金，內含刮刮卡，獎項多達五百種，頭獎為價值六萬元的「一兩黃金豬」。

各年貨大街陸續開跑，包含華陰街、後站商圈、台北地下街等都已展開，接下來沅陵街商圈、榮濱商店街將分別在本月廿五日、廿九日登場。

台北市最具盛名的年貨大街非迪化街商圈莫屬，過年前總是吸引大批民眾前往辦年貨，去年因長達十一天下雨，人潮不如以往，但今年天氣不錯，攤商皆認為生意應會比去年好。

記者昨實際來到迪化街，仍有少部分攤位尚未租出去，當地人士私下表示，去年不少攤商賺不到錢，今年較難租，甚至有攤商等到最後時刻才出手承租，目的就是為了能談到好的承租價格。

魷魚、鮑魚上漲 瓜子持平

今年海鮮產量減少，如魷魚、鮑魚等，預估上漲二至三成，魷魚絲價格也連帶上漲，迪化街魷魚絲零售價每斤約四五○元；瓜子與去年價格差不多，零售價每斤一六○至一八○元。

烏魚子因大豐收，價格比去年至少便宜一成，零售價依大小、品質不同，在三○○元至七○○元間。墨西哥車輪鮑則因產地實施環保政策封海、氣候因素，產量僅剩過去的三成，導致價格上漲，一罐四五○克的墨西哥車輪鮑，價格約五一○○到五四○○元。

此外，埔里香菇依大小、品質而有不同價格，零售價每斤一一八○至一四○○元不等；黑白木耳零售價每斤約二○○元；蝦米（台灣劍蝦）零售價約半斤三○○元。

常來年貨大街採買的民眾透露，過年前都會到年貨大街採買，但歸綏街近環河南路一帶多屬批發店家，價格較親民，比主街便宜約兩成，他平常都會先在主街逛逛，再到後面的歸綏街採買。

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