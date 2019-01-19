〈台北都會〉《新北表揚績優社政人員》翻轉29街 曾明華獲特殊貢獻獎

2019-01-19

〔記者何玉華／新北報導〕近日頻繁曝光的家暴事件，凸顯長期以來社工工作的辛苦，新北市政府昨表揚績優社政人員，感謝默默付出的社工。副市長謝政達說，社政人員肩負兒、少、老、障、新住民等社會問題的發掘者，和福利的媒合輸送者，是市府的社會安全守門員。

昨天表揚新秀獎、優等獎、特優獎、長青獎與特殊貢獻獎等五大獎項共六十二人；獲得特殊貢獻獎的三重區公所社會課長曾明華，媒合資源改善三重天台廣場後方、被外界視為「鬼域」的「29街」環境；該巷弄整排建物原是私人商場，因經營失敗，負責人遠走，淪為髒亂和弱勢者聚集的淵藪，市府專案列管、跨局處合作解決，曾明華也媒合新北市愛心會、獅子會、功德會等社會資源，和三重商工及穀保家商學生進場協助清掃，轉變成窗明几淨的文創商場。

永和區公所的洪麗華，年輕時學會手語，在公所服務期間，擔任聽障者的溝通橋梁，帶領志工協助獨居長者就醫、提供送餐等服務，曾在志工送餐時，發現長輩早午餐均未取，驚覺有異，救回跌躺在冰冷客廳地板上的長者一命，獲特優獎。

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