〈台北都會〉新北70億前瞻補助款 捷運局22億最多

2019-01-19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會審查市政府二○一九年總預算案，各單位編列的上級補助收入中，有不少是來自前瞻基礎建設計畫，經統計，新北市總計獲得七十億餘元前瞻補助款，市庫也對應編列近六十三億元，總計新北市前瞻計畫經費達一三三億餘元。

市庫對應編列63億 前瞻計畫達133億

在中央補助的七十億餘元經費中，捷運局就佔了廿二億餘元最多，包括淡海輕軌、捷運三鶯線、安坑輕軌及萬大中和樹林線第二期等軌道工程。其次是水利局十四億餘元、經發局十一億餘元。

水利局的經費主要用在新店溪、大漢溪整治水環境營造，還有污水下水道工程，另外還有碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造、三峽河左岸及鳶山堰上游休憩廊道營造，以及永和區的永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫；經發局最主要的計畫是新店區寶高智慧園區設置計畫，就占了十億元，其他剩餘約一億元經費，則是投注在公有零售市場建築物的耐震評估或補強。

失業勞工子女教育補助 研議辦理

爭吵多年的失業勞工子女就讀大專院校，比照公教人員的子女教育補助一案，新任勞工局長陳瑞嘉表示，市長已指示研議辦理。

副市長謝政達（前勞工局長）表示，過去從勞工權益基金支應確實不足，市長已指示從市府整體財政規劃，下週五前提出規劃方向。

新北市議會 1月18日下午3點2分主席宣布開會時出席情況

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/