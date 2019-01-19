〈台北都會〉關切汐止交通 黃國昌訪林佳龍

2019-01-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法委員黃國昌昨拜訪交通部長林佳龍，討論捷運汐止民生線、國道一號汐止交流道增設匝道等交通建設。林佳龍表示，會協助加速推動捷運汐止民生線，國道汐止交流道增南下匝道則已有初步方案，新北市政府也願意配合，將擇期會勘、加速定案。

黃國昌表示，交通是汐止的痛，捷運汐止民生線規劃已久，並早已通過可行性評估，進度卻落後於其他較晚規劃的路線，目前爭議的台北段，已得到七十％當地居民贊成，希望交通部儘速核定。

針對國一增設南下匝道，黃國昌對於高公局、運研所協助新北市擬定可行方案表達感謝，希望交通部持續緊盯新北進度。

高公局指出，因涉及基隆河整治，須待水利署的水理分析出爐才能核定，核定後預計五年內完工。

對於捷運汐止民生線、國道匝道等交通建設問題，林佳龍承諾交通部會加速處理。他說，捷運汐止民生線一期環評（汐止段）已通過，二期環評（台北段）經一月十五日審查後，已於第一時間通知北市府補件，會全力協助加速推動；國道汐止交流道增南下匝道，已有初步方案，新北市政府也願意配合，再擇期會勘、加速定案。

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