〈台北都會〉侯友宜會林右昌 加LINE拚市政

2019-01-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市長侯友宜和基隆市長林右昌昨天會面，研商交通、產業與行銷合作，包括捷運汐止民生線與基隆輕軌、基隆北五堵國際研發新鎮與新北汐止保長坑工業區的發展合作，未來兩市副市長將召開定期會議，推動相關議題，讓兩個「好鄰居」更加繁榮。

林右昌說，他與侯友宜市長是老友，兩人負責盯進度，有任何問題，雙方電話、LINE立即討論解決；兩人立即在記者面前公開加LINE。

林提基隆輕軌、捷運汐止民生線案 侯願相挺

侯友宜與林右昌昨天下午在基隆市政府會面，林右昌請新北市政府支持「基隆輕軌捷運案」相關的交通、環境影響評估，並協助向居民說明，以利取得共識並加速推行；而在捷運汐止民生線，林右昌則希望新北市政府在規劃時，預留與基隆輕軌樟樹灣站銜接界面，提高兩市民眾搭乘軌道運輸之便利性，均獲侯友宜支持。

林右昌也邀請侯友宜共同從東北角的水金九地區到基隆八斗子與和平島，串連「觀光廊帶」，另外也在基隆國際郵輪母港推動合作行銷，共創雙贏。

颱風假怎麼放 侯、林都說會好好協調合作

侯友宜說，從板橋到基隆半小時就到，基隆跟新北完全是融入在一塊，未來兩市的觀光產業、經濟都要合作，兩市的共同生活圈非常重要，希望可以更有效解決問題，讓兩個「好鄰居」更加繁榮。

此外，有關北北基颱風假怎麼放，二○一八年七月首次不同調，新北放颱風假，基隆、台北市沒放，引發大台北生活圈民眾生活大亂；兩人昨天被問到以後颱風假怎麼處理，林右昌說，兩人都是誠懇的人、有互信基礎，所以他相信未來不管是什麼議題，他跟侯市長一定都會有非常好的協調跟溝通。

侯友宜說，給人機會就是給自己機會，很多的意見，尊重別人的意見，我們的意見就可以得到別人的尊重，所以要先站在別人角度替他想，對方就會替我們想，所以很多像颱風假、地方治理，只要抱著這樣的心態，沒有一件事大家是不可以合作。

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