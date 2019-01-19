〈北部〉大型家具廢棄物 花蓮即起預約清運

2019-01-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕距離春節僅剩不到半個月，家家戶戶陸續開始大掃除，汰舊換新並添購新家具，除垃圾量大增，大型舊家具等廢棄物也被民眾一併清除，花蓮縣各鄉鎮市公所目前已啟動清運服務，依次數及件次規定採預約制，即日起家戶可致電清潔隊洽詢預約。

花蓮縣十三鄉鎮市，其中人口數最多的花蓮市、吉安鄉因應年節前民眾大掃除、清除家中舊物，已率先啟動限次、限量的免費大宗廢棄物清運服務，花蓮市從廿一日起安排清運，吉安鄉則自廿八日起，每戶均以清運一次、三件為限。

花蓮市長魏嘉賢說，可清運的大宗廢棄物包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，指定清運當天，請住戶配合先將大宗廢棄物搬至大門前，另外也呼籲事業廢棄物、一般垃圾及資源回收物等不要夾雜在大宗廢棄物內。

吉安鄉長游淑貞說，廿八日起將依村別排定時間，進行免費載運大型廢棄物服務，民眾可提前在上班時間向清潔隊「電話登記」，請民眾把握機會並配合清潔隊員。

壽豐鄉清潔隊廿八日起也同步免費為鄉民清運大型廢棄物，每戶以兩件為限；秀林鄉則無件次限制，但僅以家戶廢棄物為主，若須同時清運量達數十件，將擇期安排；其餘各鄉鎮市服務內容及時間陸續出爐，民眾可電洽所屬轄內清潔隊。

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