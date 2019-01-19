〈北部〉涉詐領助理費 前宜縣議員陳孝仁交保

2019-01-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨前宜蘭縣議員陳孝仁，涉嫌以哥哥及兒子為「人頭」，在兩屆八年議員任內，詐領每個月八萬元助理費用，金額逾四百萬元，廉政署獲報會同宜蘭調查站偵辦，將陳孝仁等十餘人約談到案。檢察官訊後依貪污等罪嫌，諭令陳孝仁五十萬元交保。陳孝仁指出，助理費都有給助理，全案在調查中，不方便再說什麼。

國民黨籍的陳孝仁花蓮師範學院畢業，教師出身，當過十七、十八屆兩任宜蘭縣南澳鄉山地原住民議員；去年底選舉，陳孝仁再度代表國民黨出征尋求三連霸，卻敗給無黨籍的松王淑珍。

陳孝仁雖已卸任，但還是被查出，涉嫌在兩屆議員任期內，詐領助理費用，以哥哥、兒子以及一名女子為人頭，詐領每個月八萬元助理費用，共詐領四百多萬元。

廉政署獲報會同宜蘭縣調查站偵辦，前天在宜蘭地檢署檢察官指揮下，搜索陳孝仁住處等處所，查扣相關證物，並傳喚被告陳孝仁、以及他的哥哥、兒子、人頭助理與相關證人十餘人到案；檢察官訊後認為陳孝仁等被告犯嫌重大，但無羈押必要，諭令陳孝仁五十萬元交保，其餘也以五萬元至五十萬元不等具保，並續為偵辦。

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