〈北部〉羅東年貨市集開幕 熱鬧到2/16

2019-01-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕方便春節年貨採買，羅東鎮公所推出「年貨市集」，昨起在羅東夜市旁民生市場開幕，持續至二月十六日止；鎮公所說；市集品項包山包海，有南北貨及生鮮魚肉，讓消費者一次購足；宜蘭市則預計春節期間，在宜蘭幸福轉運站旁搭起小市集，邀集攤商進駐搶賺「過年財」。

羅東鎮為宜蘭縣商業重鎮，民生市場位於羅東夜市旁，人聲鼎沸；鎮公所舉辦的年貨市集，今年邁入第十四年，市場自治會昨提供千份香菇雞湯、炒米粉，為年貨採買活動揭開序幕。

鎮公所指出，宜蘭縣環保局選定民生市場攤位，舉辦市場美感改造試辦計畫，經過輔導與改造，兼具整潔、環保與美觀要素，也因具備亮麗清爽的攤位形象，希望藉此達到最佳示範效果，吸引更多消費者。

產品包山包海 消費者一次購足

近期因非洲豬瘟，有婆婆媽媽擔心豬肉受影響；市場劉姓肉販指出，雖然豬瘟在中國蔓延，但台灣並無疫情，豬肉品質未受影響，價格持平，消費者應對台灣豬肉有信心。

年貨市集持續一個月，貨品多樣、充足，有糖果、糕餅、南北貨及傳統美食小吃、新鮮蔬果、雞鴨魚肉、年節桌上必備美食、伴手禮等。鎮公所表示，年貨市集標榜所有需求一次購足，讓民眾不用大老遠跑去其他地方辦年貨。

宜蘭幸福轉運站旁 春節辦小市集

至於宜蘭市，今年雖未舉辦年貨大街，但市公所考量過年期間許多遊客湧入宜蘭，將在幸福轉運站旁舉辦年節小市集，趁春節期間搶賺「過年財」。市公所表示，過年從小年夜至初七，轉運站旁會有攤商帶來應景小吃、糕餅和糖果，讓來宜蘭的遊客走春享口福。

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